На Донеччині ЗСУ пішли в контрнаступ та взяли під Контроль Марʼїнку

Збройні сили України відновили контроль над містом Мар’їнка на Донеччині. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу за вівторок, 19 квітня.

На Донеччині українські військові здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки.

«На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом», – повідомили у Генштабі.

За інформацією Генштабу, російські загарбники частково блокують Харків та завдають ударів по обʼєктах критичної інфраструктури. Також противник намагався взяти штурмом місто Ізюм, однак зазнав поразки та відступив.

Тривають бої й на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей, на околицях Олександрівки. Окупанти намагаються витіснити українських захисників за адмінмежі Херсонщини, але безуспішно.

Із території Білорусі російські військові продовжують вивозити залізницею пошкоджену бронетехніку на територію РФ.