Росіяни випустили ракети по обʼєктах інфраструктури в Краматорську

Російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє людей отримали поранення.

Про ракетний обстріл Краматорська, що на Донеччині, у вівторок, 19 квітня, в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певним об’єктам. В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя», – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що 8 квітня росіяни обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська, звідки щодня відправлялись евакуаційні поїзди. На час обстрілу на вокзалі перебували 4 тис. людей.

Внаслідок ракетного удару загинуло 57 людей, 109 – отримали поранення.