Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську
Внаслідок обстрілу загинула одна людина
Російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє людей отримали поранення.
Про ракетний обстріл Краматорська, що на Донеччині, у вівторок, 19 квітня, в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Сьогодні були ракетні удари по Краматорську. Били по інфраструктурі і по певним об’єктам. В результаті ударів одна людина загинула, троє отримали поранення. Зараз медики боряться за їх життя», – сказав голова ОВА.
Нагадаємо, що 8 квітня росіяни обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська, звідки щодня відправлялись евакуаційні поїзди. На час обстрілу на вокзалі перебували 4 тис. людей.
Внаслідок ракетного удару загинуло 57 людей, 109 – отримали поранення.