На «Дія.Картці» буде більше державних програм з «фарбованими» коштами для цільових виплат

Міністерство цифрової трансформації України разом з банками створили «Дія.Картку» для отримання державних виплат. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія – безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше», – йдеться у повідомленні.



Завдяки цьому замість кількох різних карток українці отримають один зручний інструмент. Тому, згодом не доведеться випускати щоразу нові картки для отримання допомоги чи інших державних виплат.

Починаючи з 16 грудня на «Дія.Картці» вже запрацювала перша послуга – «єКнига». Надалі на неї планують перевести виплати по програмі «єПідтримка» включно з тими, що були у 2021–2023 роках. При цьому Федоров анонсував ще одну соціальну виплату у грудні.

«Дія.Картку» можна відкрити в кількох банках:

«ПриватБанк»,

«А-банк»,

«Акордбанк»,

«Глобус банк»,

Monobank.

«Із часом на «Дія.Картці» буде більше державних програм з «фарбованими» коштами для цільових виплат. Також розшириться список банків, зараз ще три на етапі під’єднання — очікуємо «Банк Кредит Дніпро», Sense та Bank ¾», – додав Федоров.

Державні виплати: які програми незодавно стартували

Нагадаємо, 16 грудня у застосунку державних послуг «Дія» запустили програму «єКнига», яка передбачає виплати 908 грн для молоді на придбання книг. Гроші можуть отримати ті, кому виповнилося 18 років у 2024 році, або ж виповниться у 2025 році.

1 грудня, стартувала програма «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату всім українцям в Україні по тисячі гривень впродовж зимових місяців. На порталі «Дія» розповіли, як подати заявку на отримання одноразової виплати.

Перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші допомоги від держави визначений у постанові Кабінету міністрів. Згідно з цим документом, за гроші допомоги від держави можна піти у боулінг чи кіно, купити будматеріали, марки на пошті, піти до стоматолога, відремонтувати автівку, пообідати в кав’ярні, заплатити за інтернет, зробити фото, купити окуляри чи оплатити номер в готелі тощо.