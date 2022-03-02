Японія тимчасово закриває своє посольство у Києві та переносить його до Львова. Про це у середу, 2 березня, повідомило Інформаційне агентство Kyodo News із посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

«Японія заявила, що тимчасово закриває своє посольство в Києві, оскільки вторгнення Росії в Україну загострюється, і багато мирних жителів відчайдушно втікають з країни. Діяльність посольства буде передана до тимчасового офісу у Львові», – зазначено у повідомленні.

Офіс у Львові надаватиме підтримку японським громадянам, які проживають в Україні або намагаються виїхати з країни.

Раніше Японія вже евакуювала більшість працівників свого посольства в Україні. Але посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та ще кілька людей залишалися в Києві.

За інформацією Kyodo News, станом на 27 лютого в Україні перебували близько 120 громадян Японії. Також 28 лютого у Польщі відкрили офіс для допомоги громадянам Японії, які хотіли покинути Україну наземним транспортом.

28 лютого Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда мав телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови президент України заявив, що Японія схвалила виділення Україні 200 млн доларів для протидії агресії зі сторони РФ. Зазначимо, що ще напередодні російського вторгнення в Україну, 23 лютого, уряди Японії, Канади та Австралії завпровадили санкції проти Росії.

Нагадаємо, напередодні МЗС Італії оголосило про переведення працівників посольства з Києва до Львова. Раніше ZAXID.NET також повідомляв, що з Києва до Львова також перебралися посольства Ізраїлю, Нідерландів, Великої Британії, Канади, Німеччина та український офіс НАТО. Пізніше співробітники посольства США і Австралії тимчасово виїхали зі Львова до Польщі. МЗС низки країн масово закликали своїх громадян залишити Україну.