Товар тимчасово вилучили

У пункті пропуску «Шегині-Медика», що на Львівщині, викрили 38-річного мешканця Тернополя, який намагався незаконно перевезти через кордон майже 400 глюкометрів. Про це у п’ятницю, 21 липня, повідомили у Львівській митниці.

У пункт пропуску «Шегині-Медика» прибув автомобіль Mercedes під керуванням 38-річного тернополянина. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» і вказав у декларації, що перевозить 750 кг вживаного одягу. Однак під час огляду авто працівники митниці виявили 369 незадекларованих пристроїв для моніторингу рівня глюкози крові FreeStyle Libre. Орієнтовна вартість товару – 800 тис. грн.

Глюкометри, які 38-річний тернополянин перевозив незаконно

За цим фактом склали адмінпротокол відповідно до ч.2 ст.471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30 % вартості товарів, які перевозили незаконно. Товар тимчасово вилучили.