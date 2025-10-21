Якщо мова йде про посаду міністра, то від цього слова також можна і треба утворювати фемінітив

Продавчиня чи водійка для багатьох українців уже є звичними словами, але не до всіх професій просто утворити фемінітив. Раніше ми пояснювали, як утворити його від слова «посол», зараз поговоримо про фемінітив від слова «міністр».

Чинний український правопис передбачає використання фемінітивів для позначення професій, на яких працюють жінки. Це логічно, адже чоловічий відповідник тут недоречний. До прикладу, «водійка Ольга» звучить краще, ніж «водій Ольга».

Якщо мова йде про посаду міністра, то від цього слова також можна і треба утворювати фемінітив. Національна комісія зі стандартів державної мови у 2021 році затверджувала «Рекомендації щодо творення та вживання назв професій у дипломатичній сфері для утвердження гендерної рівності». У цих рекомендаціях є і згадка про слово «міністр».

Рекомендовано утворювати фемінітив, додаючи суфікс -к(а) – міністерка, також допустимим вважаєтесь звертання «пані міністр».

