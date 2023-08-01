Депутати впродовж року не з’являлись на військову службу

Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби. Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Повідомляється, що столичні депутати «оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації», але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ.

За даними джерел LB.ua, один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич («Євросолідарність»). Також підозри, за даними журналістів, отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко («Євросолідарність») та помічник Хацевича Олексій Шпак.