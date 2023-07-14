За першу добу після саміту НАТО у Вільнюсі ще шість країн приєдналися до так званих «гарантій безпеки» для України, запропонованих країнами «Великої сімки». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Вільнюсі Україна отримала «хороші домовленості практично з усіма партнерами», і його команда вже починає готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

«Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую!», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, країни «Групи семи» підготували довгострокові безпекові гарантії для України, які називають історичними та кроком до завершення поточної фази війни.