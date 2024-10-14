Затримали зловмисників, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували ракетні атаки по Полтавській та Сумській областях. Про це СБУ повідомила 14 жовтня.



Зрадники встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних росіянам об’єктів. Це дозволяло ворогу в онлайн-режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні удари. Головними цілями росіян були:

військові аеродроми ЗСУ,

теплові електростанції,

енергогенеруючі підприємства.

Як з’ясувала СБУ, спочатку зрадники знаходили потрібні об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, які здійснювали онлайн-трансляцію. До них також під’єднували зовнішні акумулятори, щоб забезпечити тривалу роботу пристрою.

Затримали зловмисників, коли вони встановлювали черговий шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта. Наразі слідчі повідомили чоловікам про підозру у державній зраді, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ спільно з ДБР викрили у Сумській області військовослужбовця, який здійснював несанкціоноване поширення інформацію про місця розташування та рух підрозділів Сил оборони в регіоні.

11 жовтня також стало відомо, що Служба безпеки України затримала у Сумах 22-річного російського шпигуна, який намагався скоригувати удари росіян по Силах оборони біля Курської області.