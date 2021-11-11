За добу в реанімації лікарні швидкої допомоги померло зразу двоє молодих людей без супутньої патології. Легені просто згоріли. Обоє не були вакциновані. Вигідні місячні абонементи на увесь громадський транспорт і лімітовані поїздки для пільговиків. У Львові представили проект нових тарифів після запуску електронного квитка. Коли вже відкривають для проїзду перехрестя Бандери-Городоцька? Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+521

Станом на 11 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 91 284 (+521 за попередню добу).

Львівська міськрада розробила нові тарифи на громадський транспорт

Після запровадження е-квитка пасажири зможуть купувати абонементи на весь міський транспорт.

Від ускладнень ковіду у Львові померли 23-річна вагітна і 29-річний чоловік

Хворі не були вакциновані від Covid-19 і У них не було супутніх патологій.

«Це масштабна, спланована і добре фінансована кампанія»

Розповідаємо, хто стоїть за «рухом» відомого львівського провокатора Остапа Стахіва.

Львів'янин збив 13-річного учня, коли той виходив з шкільного автобуса

Автомобіль збив підлітка на пішохідному переході. ДТП трапилася близько 16:00 біля села Новий Милятин Золочівського району після того, як хлопчик вибіг з шкільного автобуса.

Поліція викрила підпільну тютюнову фабрику біля Львова

Під час обшуків у цехах та на перевалочних базах вилучили обладнання та сигарет на 33 млн грн.

Невакцинованим заборонили користуватися приміським транспортом на Львівщині

Заборона почне діяти з 22 листопада. Вона стосується перевезень залізничним та автомобільним транспортом.

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