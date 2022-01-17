Лабораторні центри області та Львова фіксують сплеск інфікування ковідом. Гаряче знову і в лікарнях. Не лише є травмовані, а й загиблі. Тож добре подумайте чи варто зараз йти у гори. Особливо без належної підготовки. Національна авіакомпанія Ocean Air, яка позиціонувала себе як перший доступний внутрішній перевізник, скасувала усі свої рейси. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 17 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 103 449 (+614 за попередню добу).

29-річна львів'янка загинула у Татрах після падіння з 400-метрової висоти

Олена Лозинська зірвалася під час сходження на гору у Словаччині.

У центрі Львова на хабарі 3000 доларів затримали 47-річного адвоката

За версією слідства, Олег Пилипишин пообіцяв клієнту домовитись з суддями апеляційного суду.

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«Будинок-унітаз» у центрі Львова виставили на продаж за 266 млн грн

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