Головні новини Львова за 19 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Штам «Омікрон» підтвердили вже у 17 мешканців Львівщини, а загалом позитивних тестів на ковід за добу майже тисяча по області. Відтак ми знову перевищили показники «помаранчевої» зони. Вперше в Україні львівські трансплантологи пересадили дитині печінку від посмертного донора. І поговоримо про революційну розробку від наших мікробіологів. Як львівська винахідниця створила добриво на основі… чорного трюфеля. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 19 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 104 369 (+391 за попередню добу).
Синоптики прогнозують хуртовини і до -15°С
Найближчими днями у західних регіонах збережеться холодна погода з поривчастим вітром та хуртовинами, на дорогах ожеледиця.
Львівщина перевищила один з показників помаранчевої зони
Помаранчева зона не передбачає додаткових карантинних обмежень, встановлених на державному рівні: їх може запровадити лише місцева влада за власним бажанням.
Нове шкільне меню від Клопотенка: про смаки таки сперечаються
Як львівські школи переходять на нове харчування і чому це розсварило батьків?
Вперше в Україні львівські трансплантологи пересадили дитині печінку посмертного донора
Донором печінки для однорічного малюка став 44-мешканець Вінниці.
Авіакомпанія Ryanair відкриває шість нових рейсів зі Львова
Наприкінці березня зі Львова можна буде полетіти в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб.