Штам «Омікрон» підтвердили вже у 17 мешканців Львівщини, а загалом позитивних тестів на ковід за добу майже тисяча по області. Відтак ми знову перевищили показники «помаранчевої» зони. Вперше в Україні львівські трансплантологи пересадили дитині печінку від посмертного донора. І поговоримо про революційну розробку від наших мікробіологів. Як львівська винахідниця створила добриво на основі… чорного трюфеля. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+391

Станом на 19 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 104 369 (+391 за попередню добу).

Синоптики прогнозують хуртовини і до -15°С

Найближчими днями у західних регіонах збережеться холодна погода з поривчастим вітром та хуртовинами, на дорогах ожеледиця.

Львівщина перевищила один з показників помаранчевої зони

Помаранчева зона не передбачає додаткових карантинних обмежень, встановлених на державному рівні: їх може запровадити лише місцева влада за власним бажанням.

Нове шкільне меню від Клопотенка: про смаки таки сперечаються

Як львівські школи переходять на нове харчування і чому це розсварило батьків?

Вперше в Україні львівські трансплантологи пересадили дитині печінку посмертного донора

Донором печінки для однорічного малюка став 44-мешканець Вінниці.

Авіакомпанія Ryanair відкриває шість нових рейсів зі Львова

Наприкінці березня зі Львова можна буде полетіти в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб.

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