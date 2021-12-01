Львівський суд призначив Остапу Стахіву примусову психіатричну експертизу. Водночас його прихильники зібрали заставу у майже мільйон гривень. Львів посилює заходи безпеки, і цього разу йдеться не про коронавірус. Управлінці обстежили споруди, які слугують як укриття для людей при виникненні надзвичайних ситуацій. Найдовшу сільську вулицю в Україні зафіксували на Львівщині. Її навіть внесли у Книгу рекордів. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+126

Станом на 1 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 874 (+126 за попередню добу).

Львівський суд оголосив вирок звинуваченій у сепаратизмі Олені Бойко

Олена Бойко (Віщур) у 2015 році втекла до Москви, де брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських телепередачах.

Що змінилось для українців з 1 грудня?

Публікуємо основні зміни, які чекають на українців з 1 грудня.

Державіаслужба дозволила SkyUp відкрити зі Львова чотири нові авіарейси

У 2022 році SkyUp планує літати до Салонік, Відня, Мадрида та Валенсії.

Новою керівницею міського управління освіти Львова стала Леся Васюта

Зоряна Довганик звільнилась із посади начальниці управління освіти Львівської міськради. Натомість вона стала радницею міського голови.

Куди полетіти зі Львова взимку

Зібрали актуальну інформацію про розклад і вартість квитків на регулярні рейси на час зимової навігації.

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