Чи всі мають ковід-сертифікати? Проведемо рейд громадськими закладами разом з моніторинговими групами. І що там в транспорті? Адже відтепер у міжрегіональному сполученні без вакцинації зась. Покажемо, що змінилось для пасажирів, зокрема, у потягах. І наші журналісти взялись за стихійну торгівлю в місті. Трохи порозганяли з муніципалами вуличних торговців. На яких локаціях було сьогодні гаряче, далі розповість Віталій Кубліков.

+330

Станом на 20 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 78 912 (+330 за попередню добу).

Чи має право роботодавець звільнити невакцинованого працівника?

Розповідаємо як відреагував львівський бізнес на нові карантинні обмеження.

У Львові від ускладнень ковіду померла 40-річна мати трьох дітей

Вона не була вакцинована і звернулася по допомогу до лікарів дуже пізно.

За напад на продавчиню у Львові нападник сплатить майже 30 тис. грн

Унаслідок нападу у жінки діагностували струс головного мозку та численні синці і садна, вона близько тижня перебувала на стаціонарному лікуванні.

У львівських ресторанах штрафують відвідувачів без масок

Як працюють моніторингові групи з дотимання карантинних вимог у Львові.

Суд зобов’язав мерію Львова віддати останки агента НКВС Кузнєцова в Росію

Миколу Кузнєцова перепоховали на Пагорбі Слави у Львові 60 років тому.

У четвер 41 вулиця Львова протягом дня буде без світла

У четвер, 21 жовтня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 41 вулиці Львова. Наводимо перелік адрес, де протягом дня не буде світло.

Начальником управління культури Львова став Іван Остапович

Упродовж останніх чотирьох років Іван Остапович очолював Будинок органнної та камерної музики.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter