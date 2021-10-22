Знову на піку. Цей тиждень завершуємо новими ковідними рекордами. Проаналізуємо динаміку госпіталізацій та летальних випадків. Не женіть. На яких вулицях у Львові віднині підключили нові камери автоматичної фіксації? Походи в гори то не лише весело, а й небезпечно. Тож перш ніж зібратись підкорювати нові вершини - підготуйтесь, щоб вас потім не шукали. Про все це розповість Віталій Кубліков.

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Станом на 22 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 80 201 (+684 за попередню добу).

У Львові увімкнули ще дві камери фіксації порушень ПДР

Від початку серпня у Львові та області запрацювали вже 26 камер, що фіксують перевищення швидкості.

Мерія Львова знову не дозволила ексгумацію решток Кузнєцова

Родичі Миколи Кузнєцова хочуть перепоховати його останки з львівського Пагорбу Слави у меморіальний комплекс Єкатеринбурга.

Працівників ДБР затримали у Києві під час передачі хабара для львівських прокурорів

Двох працівників ДБР затримали під час передачі 5000 доларів для підкупу львівських прокурорів.

Виконком ЛМР затвердив межі історичного ареалу Львова

Погодження меж історичного ареалу дозволить посилити відповідальність для тих, хто будує в історичній частині Львова.

Синоптики попередили про похолодання на Львівщині на вихідних

У гірських місцевостях варто очікувати дощ з мокрим снігом та сильні пориви вітру.

Львівська мерія дала тиждень на демонтаж незаконної каплички ПЦУ

Парафія Святителя Миколая не має власної церкви у Львові й встановила самовільну капличку в районі Голоско.

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