У апеляційному суді розглядатимуть справу підозрюваного у поваленні конституційного ладу Остапа Стахіва. Замість інтернату – будинок підтриманого проживання. Там люди з психічними розладами почуватимуться комфортно й вільно. Чи втілять таку ініціативу на Львівщині? Борди, велики, футбол. У Львові планують звести масштабний урбан-парк. Де з'явиться буквально поле для активних розваг – розповість Софія Трощук.

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Станом на 23 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 343 (+159 за попередню добу).

Іммігрантка з Лівії засудила львів’янку за расистські образи

Віра Гук називала сусідку «чорною мавпою», «чуркою», голосно стукала у двері її квартири та штовхала візок з її дитиною.

П’яний пішохід виплатить 44 тис. грн водію за ДТП на переході у Львові

Суд визнав пішохода винним у вчиненні ДТП та задовольнив позов водія, зобов’язавши відшкодувати витрати на ремонт авто.

На Ясниському кар'єрі планують збудувати масштабний відпочинковий комплекс

Про такі наміри заявив представник компанії «Маоріс», яка орендує частину кар'єру з вересня 2021 року.

У середу 35 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 24 листопада не буде світла.

Водієм, який розбив два поліцейські авто біля Львова, виявився місцевий депутат

Роман Хомік утікав від поліції і відмовився пройти тест на алкогольне сп’яніння.

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