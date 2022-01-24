Львівщина стрімко наближається до червоної зони карантину. Хворих на коронавірус більшає так, як ще не було за два роки пандемії. Тисяча з єПідтримки — для купівлі ліків. Ввід нині українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти з вакцинації. І період «після свят» уже настав: у місті починають утилізовувати ялинки, головне різдвяне дерево Львова також розібрали. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 24 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 110 481 (+1 192 за попередню добу).

У Львові вступили в дію нові карантинні обмеження

Старші класи перейшли на онлайн-навчання, а в пасажирів маршруток перевірятимуть наявність масок.

Паралімпієць з Львівщини виборов друге золото чемпіонату світу

Павло Баль здобув золото у індивідуальній гонці та командній змішаній мікс-естафеті.

У Самборі автомобіль збив на тротуарі сім’ю з двома дітьми

Автомобіль виїхав на тротуар і збив батьків разом з двома синами, знісши металеву огорожу.

У п’ятницю 27 вулиць Львова протягом дня будуть без світла

Публікуємо перелік адрес, де протягом 25 січня не буде світла.

У Дрогобичі під час пожежі в квартирі загинуло подружжя

Загиблими виявилися батьки власника квартири. Відомо, що загиблому чоловіку було 76 років, вік його дружини ще не відомий

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