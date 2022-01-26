За найменших проявів застуди залишатися вдома. Такими є рекомендації від МОЗ. У випуску розкажемо, кому перш за все треба зробити тест на ковід. Е-квиток для ще однієї категорії. Учні теж можуть оформляти «Леокарт». Історія, яка розчулює. У пам’ять про свого загиблого товариша його друзі, які довго збирали кошти на лікування, вирішили передати їх на медичне обладнання. Про це розповість Софія Трощук.

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Станом на 26 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 112 242 (+691 за попередню добу).

«Всі чоловіки, взагалі всі громадяни мають уміти володіти зброєю»

Поговорили про загрозу великої війни з мером Львова Андрієм Садовим.

Директорка львівської гімназії скасувала 34 тис. грн штрафу за порушення карантину

Галина Іллів заявила, що про розгляд справи її не повідомляли, а про штраф вона дізналась зі ЗМІ.

Львівського митника зупинили п'яним за кермом після дзвінка аноніма

Мар’ян Бедрій повертався додому після святкування на роботі.

В Україні зареєстрували таблетки «Молнупіравір» для лікування Covid-19

Постачання пігулок від компанії Merck очікується вже найближчим часом.

У четвер частина Личаківського району Львова буде без води

55 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без водопостачання із 09:00 до 20:00.

Новий гірськолижний курорт у Винниках запускають у тестовому режимі

Усі бажаючі зможуть протестувати нові гірськолижні траси у межах Львова.

24 вулиці Львова протягом 27 січня будуть без світла

Публікуємо перелік вулиць, де протягом чеверга не буде світла.

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