Час непопулярних, але необхідних рішень. Міська комісія з надзвичайних ситуацій внесла свої зауваження щодо «червоної» зони у Львові. Ковід-free містечко. Наші журналісти вирішили перевірити чи справді у Моршині, де вакциноване майже все населення і практично немає госпіталізованих. Давно мріяли про своє родинне дерево? Маєте шанс придбати та висадити молоді магнолії, горобину і навіть сакуру у Стрийському парку. Про все це розповість Віталій Кубліков.

+677

Станом на 28 жовтня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 84 033 (+677 за попередню добу).

Садовий пояснив, як житиме Львів у червоній зоні

Невакциновані львів'яни із 30 жовтня не зможуть відвідувати кафе, перукарні і ТРЦ.

Моршин зробив всіх

Про життя в єдиному в Україні вакцинованому містечку ходять легенди і створюються прекрасні меми. Саме їх ми і зібрали.

Суд заборонив зятю Дубневича продавати ділянку під нову львівську вулицю

Тарас Колодій став власником 1,7 га землі, де має проходити вул. Вернадського.

Мерія виділило 150 тис. грн на лікування львів’янина з пересадженими легенями

56-річного львів’янина Віктора Бабія, якому вперше в Україні пересадили донорські легені, виписали з лікарні.

Львівські перевізники скасували частину міжобласних маршрутів

Пасажири відмовились купувати квитки на рейси, де вимагають сертифікати по вакцинацію.

Як подати показники лічильників онлайн

Зібрали усі актуальні способи, як подати показники лічильників за воду, світло та газ онлайн й уникнути кількагодинних черг.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter