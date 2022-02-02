Будівництво західної об'їзної Львова нарешті не за горами. До реалізації проекту приступлять вже цього року. Робот Да Вінчі далі рятує людські життя. Цього разу операцію зробили 10-річній дитині, яка кілька років потерпала через недитячий біль. Програму «єПідтримка» поширили на дітей від 14 до 17 років. Що вони зможуть придбати на тисячу гривень – розповість Софія Трощук.

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Станом на 2 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 122 793 (+1 025 за попередню добу).

Нападник отримав 4 роки тюрми за побиття з гомофобних мотивів у центрі Львова

Це четвертий та останній вирок у справі побиття поета Сергія Савіна та музиканта Максима Верби.

Уряд запровадив виплати за вакцинацію для підлітків

Кабінет міністрів також розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені.

У Львові виділять понад 8 млн грн на підготовку до національного спротиву

Бійці АТО навчатимуть школярів предмету «Захист України».

Львівська дитяча лікарня увійшла у пілотний проект МОЗ з пересадки кісткового мозку

У Львові пересадку кісткового мозку робитимуть дітям зі всіх західних областей.

Начальник львівської податкової звільнився з посади

45-річного Ігоря Комендата призначили на посаду керівника Державної податкової служби Львівщини у червні 2020 року.

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