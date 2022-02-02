Головні новини Львова за 2 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Будівництво західної об'їзної Львова нарешті не за горами. До реалізації проекту приступлять вже цього року. Робот Да Вінчі далі рятує людські життя. Цього разу операцію зробили 10-річній дитині, яка кілька років потерпала через недитячий біль. Програму «єПідтримка» поширили на дітей від 14 до 17 років. Що вони зможуть придбати на тисячу гривень – розповість Софія Трощук.
Станом на 2 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 122 793 (+1 025 за попередню добу).
Нападник отримав 4 роки тюрми за побиття з гомофобних мотивів у центрі Львова
Це четвертий та останній вирок у справі побиття поета Сергія Савіна та музиканта Максима Верби.
Уряд запровадив виплати за вакцинацію для підлітків
Кабінет міністрів також розширив перелік витрат, на які ці кошти можуть бути витрачені.
У Львові виділять понад 8 млн грн на підготовку до національного спротиву
Бійці АТО навчатимуть школярів предмету «Захист України».
Львівська дитяча лікарня увійшла у пілотний проект МОЗ з пересадки кісткового мозку
У Львові пересадку кісткового мозку робитимуть дітям зі всіх західних областей.
Начальник львівської податкової звільнився з посади
45-річного Ігоря Комендата призначили на посаду керівника Державної податкової служби Львівщини у червні 2020 року.
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