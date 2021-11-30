Пристрасті над Моцартом у Львові або чи має альтернативне мистецтво право на життя. Демонтаж пам'ятника знову обговорювали на сесії міської ради. З каплиці Боїмів демонтували статую скорботного Христа. Настав час передати його у руки реставраторів. Фігура вже давно потребувала оновлення. У 8-й міській лікарні з'явилася «Коробка хоробрості». Тепер в дитячому опіковому відділенні маленькі пацієнти отримуватимуть винагороду після процедур. Про це розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 30 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 95 748 (+105 за попередню добу).

У Львові збирають гроші для ще однієї дівчинки зі СМА

Марії-Терезі Михайловській зараз п’ять місяців. Це перша та дуже бажана дитина у сім’ї. Ольга Кудрявая народила доньку у 39 років, до цього не могла завагітніти близько 11 років.

СБУ затримала у Львові злочинну групу за грабежі та наркобізнес в ЄС

Українці грабували банківські термінали за допомогою спецтехніки. За попередніми підрахунками, нелегальні прибутки зловмисників оцінюють у мільйони євро.

Депутати не підтримали демонтаж пам'ятника Моцарту у Львові

Скандальну петицію підтримали лише 12 депутатів з «Європейської солідарності» і «Свободи».

У трьох областях України виявили звалища з тисячами тонн медичних відходів

Замість утилізації відходів їх вивозили до Київської, Миколаївської та Львівської областей, де просто викидали.

Збитого у Львові пішохода оштрафували за порушення ПДР

Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Суд виправдав нардепа Олександра Юрченка за ДТП у центрі Львова

Суд визнав недійсним тест на стан наркотичного сп'яніння та закрив справу проти нардепа.

«Голодна туса» Володимира Остапчука

Ми вирішили докладніше з'ясувати ключові моменти з життя скандального ведучого і його перспективи роботи на телебаченні.

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