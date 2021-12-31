Христина Тишкун пояснила як потрапила на протокольне фото у Ратуші, у Львові затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, найкращі локації міста для святкування у новорічну ніч, а також куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій. Про ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за п'ятницю, 31 грудня.

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Станом на 31 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 502 (+210 за попередню добу).

У Львові затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

Вартість електронного квитка залишиться на рівні 10 грн і з таким квитком пасажири зможуть пересідати, наприклад, з трамвая на автобус, впродовж 40 хвилин. А квиток у водія буде коштувати 15 грн.

Новий рік і Різдво у Львові

Найкращі локації міста для святкування у новорічну ніч, а також куди піти в місті на Різдво – у нашій добірці подій.

«Коктейль Молотова» в російське консульство у Львові кинув житель окупованої Горлівки

24 грудня вночі у Львові за огорожу генерального консульства Росії кинули пляшку з легкозаймистою рідиною.

Христина Тишкун пояснила як потрапила на протокольне фото у Ратуші. Цитата дня

За cловами жінки, вона просто хотіла познайомитися з мером Львова.

Підприємець зі Львівщини уникнув ув'язнення за п'яну смертельну ДТП

Ігор Лесів сів за кермо нетверезим, не впорався з керуванням і злетів на машині в річку.

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