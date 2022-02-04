Головні новини Львова за 4 лютого
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
На жаль, далі б'ємо рекорди ковіду. Обговоримо ситуацію у випуску. Росія начебто готує фейковий теракт задля вторгнення в Україну. Поговоримо з вами про грамотне поводження з інформацією і як знизити тривогу. Олімпійські ігри в Пекіні вже стартували. Хто представлятиме Україну, зокрема, серед львівських спортсменів – розповість Софія Трощук.
Станом на 4 лютого кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 125 416 (+1960 за попередню добу).
Будинок «Дому легенд» у центрі Львова виставили на продаж
Ресторану не продовжили договір оренди і вже на початку 2022 року будинок вирішили продати за 700 тис. доларів (19,7 млн грн).
Львівські школярі повернуться до очного навчання з 14 лютого
З 14 лютого директори львівських шкіл будуть самі приймати рішення про дистанційне навчання в 5-11 класах.
Куди піти у Львові у вихідні 4-6 лютого
Концерт музики The Beatles, виставки Анастасії Парути-Дашко, філармонія для наймолодших, ювілей Миколи Могилата, експрес-екскурсії.
АМКУ дозволив ПУМБ викупити львівський «Ідея Банк»
Із 2007 року «Ідея Банк» належить польській фінангрупі Getin Holding S.A.
Синоптики попередили про сильну ожеледицю на дорогах
Прогноз погоди для західних регіонів.
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