Сервер, який зламали українці, затвердило як безпечний для використання російське ФСБ

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на сервер спеціального зв'язку міністерства оборони Росії. Про це повідомили у вівторок, 30 січня, у прес-службі ГУР.

Фахівці ГУР здійснили операцію у кіберпросторі, внаслідок чого змогли отримати доступ до одного із серверів міноборони Росії. Програмне забезпечення, яке зламали українські кіберспеціалісти, затвердило російське ФСБ як таке, що відповідає держстандартам захисту інформації.

«У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони Росії, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером», – повідомили у прес-службі ГУР.

Програмне забезпечення росіяни встановлювали на стратегічних об’єктах держсектору Росії. Зокрема, софт використовували і на військових об’єктах. У прес-службі ГУР повідомили, що кібероперація проти росіян наразі триває.

До слова, 30 січня у Росії стався масштабний збій у роботі інтернету та мобільного зв’язку. Росіяни масово не можуть отримати доступ до популярних сайтів та застосунків, а також державних послуг. Хоч росіяни заявляють про технічні несправності, російські ЗМІ повідомили про втручання у набір розширень протоколу DNS, який гарантує достовірність і цілісність даних. Наразі жодне кіберугруповання не взяло на себе відповідальності за масштабний збій.