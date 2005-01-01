Іванофранківець створив мобільний додаток із колядками та щедрівками

Мешканець Івано-Франківська Тарас Сливка разом із друзями створив мобільний додаток «Перший андроїд колядник».

Як інформує місцеве видання «Курс», проект не комерційний, а є ініціативою студентів, Северина Пархоменка та Тараса Сливки. Оприлюднили програму у вільний доступ на Святвечір – 6 січня 2015 року.

«Почали в 2014-му, коли ще вчилися в університеті. Досвіду розробки аж такого не було. Але вирішили спробувати і зробити добре діло і людям, і собі - вирішили зробити колядник на телефон. Бачив реальну проблему у собі та друзях - наше покоління, то сумно, але менше знає колядок, ніж батьки. Треба розвивати людей, - розповідає Тарас Сливка. - З того часу кожного року, ближче до Різдва, згадуємо про нього та й щось доробляємо, додаємо змінюємо. Цього року додали колядки з акордами та можливість їх транспонувати в різні тональності. Є автоматична прокрутка. Для користувачів, як нам здається, нічого складного. Головне, щоби людям було зручно та й добре».

У програмі доступні наступні розділи:

* Народні колядки, Українські колядки

* Сучасні колядки

* СМС - Колядки

* Щедрування, Щедрівки

* Віншування, Віншування

* Засівання

* Іншомовні колядки, Англійські колядки, Іспанські колядки, Французькі колядки

«Зараз це програма на ОС Андроїд, що дозволяє зручно та швидко відкрити для себе текст колядки, щедрівки, віншування чи СМС привітання на Різдвяні Свята, - пояснює Тарас Сливка. - Все необхідне, щоб відчути себе в інформаційному комфорті, в цей період».