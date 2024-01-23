За добу ЦАХАЛ втратив 24 військовослужбовці

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) втратила понад 20 своїх солдатів у війні проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази за день. Під час операцій на території сектора за добу загинуло 24 військовослужбовці ЦАХАЛ, повідомив Reuters військовий речник контр-адмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, 21 людину із тих, які загинули за добу, вбили бойовики за допомогою вибухівки. ХАМАС обстріляли з реактивних гранатометів ізраїльський танк та підірвали дві будівлі позаду ізраїльських військових. Споруди обвалилися на військовослужбовців ЦАХАЛ.

Ще троє солдатів бойовики вбили під час іншої атаки на півдні Сектора Гази. Наразі триває встановлення усіх обставин події.

Зазначимо, щодня у російсько-українській війні українські захисники ліквідовують кілька сотень окупантів. За останню добу, 22 січня, ЗСУ знищили приблизно 960 росіян. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні проти України майже 378 тис. військових. Детальніше з втратами росіян на війні проти України читайте тут.