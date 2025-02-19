Чарльз ІІІ під час розмови з львівським хірургом центру Unbroken

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний та король Чарльз ІІІ у середу, 19 лютого, відвідали Центр вивчення травм Імперського коледжу Лондона. Під час візиту король Чарльз поспілкувався онлайн з керівником напрямку хірургії Національного реабілітаційного центру Unbroken у Львові Гнатом Геричем. Газета Daily mail повідомляє, що Центр вивчення травм співпрацюватиме з Unbroken.

«Я дуже радий, що Імперський коледж має можливість мати ефективно співпрацювати з Unbroken. Я лише сподіваюся, що не завадив вашій нормальній роботі, бо знаю, наскільки ви зайняті й віддані своїй справі. Передавайте вашій команді найщиріші побажання. Я захоплююсь вашою роботою», – сказав король Чарльз під час розмови з Гнатом Геричем.

Зазначимо, що король Чарльз відвідав Центр вивчення травм напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вкотре висловив підтримку. Монарх запевнив, що Велика Британія допомагатиме з реабілітацією військових.

Керівник напрямку хірургії Unbroken Гнат Герич розповів, як реабілітаційний центр надає допомогу військовим і цивільним, які отримали поранення через війну. Зокрема, лікар зазначив, що завдяки британській підтримці Unbroken розвиває пластичну хірургію, яка допомагає «відновлювати тіла, понівечені війною».

«Я дуже вдячний за непохитну підтримку України з боку Великої Британії. У ці неспокійні часи Британія не лише залишається нашим вірним союзником, але й демонструє справжнє світове лідерство у захисті України та відстоюванні свободи. Прихильність Вашої Величності та британського народу є безцінною для нас, і ми, безумовно, сподіваємося на вашу подальшу підтримку в ці критичні часи», – сказав Гнат Герич.

Додамо, що Центр вивчення травм Імперського коледжу Лондона спеціалізується на дослідженні травм, отриманих під час бойових дій, у спорті та повсякденному житті. З 2023 року при Імперському коледжі також діє Центр досліджень педіатричних вибухових травм, який допомагає українським дітям.