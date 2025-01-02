Готельний комплекс на вул. Курортній в Брюховичах звели без дозволів

Шевченківський райсуд Львова відхилив позов скандальної забудовниці Альбіни Савчук, яка оскаржувала рішення Міністерства юстиції про анулювання запису про оренду ділянки з озером у Брюховичах. Про це повідомив юридичний департамент Львівської міськради.

Йдеться про 4,5 га землі під озером на вул. Курортній, 20. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку в оренду на 25 років скандальній місцевій підприємиці Альбіні Савчук. Цю ділянку надали в оренду, не врахувавши, що на ній є водойма. Крім цього, договір оренди суперечить рішенню селищної ради, оскільки частину ділянки відвели під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку.

Зараз ця ділянка забудована готелями й огороджена парканом як будмайданчик, а Альбіна Савчук зареєструвала за нерухомістю право власності. За інформацією Львівської міської ради, забудовниця збудувала готель у прибережній зоні без необхідних дозволів. Протягом кількох років у цій справі тривали суди.

У лютому 2024 року Альбіна Савчук повторно зареєструвала оренду через реєстратора Яворівської міської ради Юрія Савостіна, використавши угоду до скасованого договору. Львівська міськрада звернулася до Мін’юсту, який у квітні 2024 року анулював цей запис та заблокував доступ реєстратора до реєстраційних дій.

Шевченківський райсуд Львова 31 грудня 2024 року підтвердив законність дій міністерства юстиції.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Касаційний цивільний суд Верховного Суду остаточно повернув ділянку з озером у Брюховичах у комунальну власність Львівської міської ради.