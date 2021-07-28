Вечері у вівторок, 27 липня, на вул. Стуса у Львові трапилась аварія, у якій постраждав 27-річний львів’янин. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, приблизно о 22:00 водій автомобіля Renault Master, 24-річний місцевий мешканець, збив 27-річного львів’янина. Чоловік переходив вул. Стуса у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Правоохоронці встановлюють обставини події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.