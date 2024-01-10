У середу, 10 січня, ведучий ZAXID.NET Новини Андрій Дрозда розповість, як розвивається скандал навколо родини Гринкевичів зі Львова, яких підозрюють у розкраданні більш як мільярда гривень на контрактах з Міністерством оборони.

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Суспільний резонанс у справі Гринкевичів дає результат. Від затриманого на хабарі у півмільйона доларів для ДБР мародера Ігоря Гринкевича та його родичів навперебій відхрещуються усі наші чиновники як на центральному, так і на регіональному рівні. Міністерство оборони України вже повідомило, що розриває всі контракти з компаніями Гринкевичів. Публічно про це сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Однак у цій заяві заступника міністра не все правда. Деякі новинні сайти поспішили дати заголовки: «Міноборони розриває всі контракти з Гринкевичами», але того ж дня у Міністерстві оборони уточнили, що будуть припинені всі угоди, крім однієї. Йдеться про харчування військових у Миколаївській та Херсонській областях. Віталій Половенко наголосив, що «забезпечення харчування наших захисників це важливий пріоритет». Ніхто і не сперечається – це таки пріоритет, однак боротьба з корупцією, з мільйонними відкатами на тендерах теж пріоритет. Угоду на постачання харчування військовим у двох областях Міноборони уклало з Гринкевичами у грудні 2023 року. Хочеться вірити, що це «лебедина пісня» цієї шахрайської сімейки, але не хочеться, що вона тривала аж три місяці до першого квітня. Саме такі умови прописані в укладеному контракті.

Сума цієї угоди 470 млн грн. На заставу для арештованого Ігоря Гринкевича вистачить із запасом – там майже 430 млн грн. Постачати харчі для військових взялася компанія, записана на дружину підозрюваного Світлану Гринкевич і його доньку Ольгу Швед. Їхні фото із відпочинку на Мальдівах і шопінгу у Європі вже розлетілися мережею. На сьогодні Світлана Гринкевич офіційно залишається викладачем Львівської політехніки, хоча й пішла у відпустку власним коштом. Може собі дозволити.

А ще вона має значно важливіші турботи, ніж викладання: витягувати чоловіка з СІЗО, купувати піщаний кар'єр на Львівщині та мотельний комплекс біля Львова. Нагороджений указом президента відзнакою для волонтерів «Золоте серце» син Ігоря Гринкевича Роман вже встиг накупити різної нерухомості в елітному Козині, а тепер кинувся захищати честь родини. Хоча слово «честь» у цьому випадку явно недоречне.

Вчора Роман Гринкевич вперше відреагував на всі звинувачення. Він заявив, що діяльність його родини відповідала чинному законодавству, а скандал замовний. Ймовірно, що хабар на 500 тис. доларів батькові теж підкинули. Також Гринкевич-молодший додав, що його родина не буде виправдовуватися і тікати за кордон. Поки що.

Я собі чомусь пригадав заяви нардепа Ярослава Дубневича, якого теж звинуватили у мільярдних розкраданнях. Він тоді з трибуни парламенту запевняв усіх, що вірить в об'єктивність правосуддя і не ховатиметься. А потім втік за кордон. Хочеться вірити, що Гринкевичу не дозволять дременути марштутом Дубневича, хоча такий волонтер із «золотим серцем» здатний на різні дива.

Хто ж подавав Романа Гринкевича на президентську нагороду «Золоте серце»? Невідомо! Ніхто тепер не зізнається. Були підозри, що це зробило керівництво Львівської ОДА на чолі з Максимом Козицьким, але він прямо каже: «Це не ми!».

Максим Козицький написав окреме розлоге виправдання і пояснення про свої взаємини з Ігорем Гринкевичем. Раніше він публікував спільні фото з моменту підписання меморандуму між Львівською ОВА, Львівською облрадою і благодійним фондом Гринкевичів Hope.UA. Йшлося про реставрацію комунального закладу облради у Журавному, де мав запрацювати центр соціальної реабілітації дітей, які постраждали від війни. Більшість коштів давали донори з Нідерландів, але 30% йшло з обласного бюджету Львівщини.

Вже сьогодні начальник Львівської ОВА запевнив, що цей меморандум розірвуть, хоча ще позавчора просив громадськість надати докази про протиправні чи шахрайські умисли фонду Гринкевичів, який називав «великою та відомою благодійною організацією», до якої «поки що ніяких претензій нема». Очевидно, що наступного дня претензії таки з'явились. А ще Козицький запевнив, що три тендери Львівської ОВА з фірмами Гринкевича на добудову сільських шкіл і будівництво центру безпеки громадян у Східниці, теж переглянуть.

Хоча що тут переглядати? Треба розривати будь-яку співпрацю з мародером Гринкевичем. Взагалі пояснення Максима Козицького викликає багато питань. Він нібито не здогадувався про оборудки «озвученого пана». Зустрічався з ним лише тричі, хоча далі визнає, що тривала співпраця львівської ОДА з Гринкевичем почалася у 2012 році. 15 підрядів з того часу, три з них вже за часів Козицького. І від продовження співпраці команду Козицького не зупинило те, що в минулому Львівська ОДА судилася з фірмами Гринкевича через невиконання зобов'язань. Було два кримінальні провадження і рішення судів, але це не завадило працювати далі, проводити тендери й підписувати меморандуми.

На історію стосунків Львівської ОВА з Гринкевичем накладаються й інші скандали двох останніх років. Екс-заступника Козицького, а тепер виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода журналісти вважають причетним до зловживань системою «Шлях», через яку на Львівщині повтікали тисячі ухилянтів. За гроші повтікали. Інший заступник Козицького Іван Собко останнім часом відзначився поїздками на незадекларованому BMW бізнес-класу. Авто нібито придбав його батько, який проживає у віддаленому гірському селі. А тесть і дружина Собка тим часом масово скуповують дорогу землю у Брюховичах біля Львова. Про це ми вже розповідали раніше.

Чи навчить історія з Гринкевичами наших чиновників не красти? Навряд. Чи зменшить рівень корупції? Можливо, на короткий час. Ігор Гринкевич в усіх оборудках працював під прикриттям значно впливовіших людей, ніж він сам і ніж, скажімо, начальник Львівської ОВА. Але у нас і екс-міністра Резнікова досі не допитали щодо махінацій з яйцями та куртками, тож до очищення ще довгий шлях. Важливо не зупинятися.