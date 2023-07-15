На Чернігівщині водолази витягли з річки російський танк і передали його ЗСУ
Танк був затоплений під час невдалої спроби росіян переправитися через річку Десна
Водолази-сапери витягнули російський танк з річки Десна, що на Чернігівщині. Про це 15 липня повідомила Державна спеціальна служба транспорту.
Техніку діставали водолази-сапери, також долучилися фахівці водолазно-рятувальних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту із військовими оперативного командування «Північ». Танк був затоплений під час невдалої спроби росіян переправитися через річку Десна в районі селища Шестовиця Чернігівської області.
За зовнішніми ознаками, трофей не має значних ушкоджень. Екземпляр доставлять для подальшого відновлення, після чого він увійде в стрій Збройних Сил України.
У відомстві зазначають, що російські окупанти неодноразово хотіли перекинути свої війська через річку Десна у ході боїв під Черніговом, проте вони щоразу зазнавали поразки.