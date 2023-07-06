Знищена російська військова техніка

Оновлена база даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, повідомляє, що союзники Україн вже передали ЗСУ 471 новий танк від початку повномасштабної війни. Ще 286 обіцяних танків поки не надійшли до України. Відтак, за підрахунками OSINT-групи Oryx, танковий парк України з початку вторгнення виріс, в той час, як російський – скоротився вдвічі, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Як повідомляється, нові дані щодо надання військової допомоги Україні вказують на значну зміну балансу важкого озброєння на полях битв за 16 місяців повномасштабної російсько-української війни. Зокрема, розрив у кількості озброєння також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й зі значно меншим відривом.

Дані про танки співпадають з парламентськими свідченнями, наданими начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним, зазначає агентство.

«Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік», – сказав Радакін.

Експерти Oryx, які займаються фіксацією втрат, які можна підтвердити, з початку війни в 2022 році 2082 російські танки було знищено, пошкоджено, покинуто або захоплено.Згідно з даними Military Balance з початку широкомасштабного вторгнення РФ мала 3417 доступних танків.

За оцінками фахівців, зміна балансу важких озброєнь важлива, але далеко не вирішальна для контрнаступу, оскільки проти добре укріпленої оборони РФ потрібна «сильна перевага». Цим, зокрема, пояснюють величезні втрати Росії в артилерії і логістиці, оскільки ЗСУ спершу б'ють по цих знаряддях, перш ніж вводити на поле бою бригади.

Водночас Bloomberg пише, що зазначені цифри не можуть бути точними, оскільки обидві сторони не називають свої втрати посилаючись на державну таємницю. Також існують значні труднощі зі збором даних у відкритих джерелах, насамперед коли йдеться про втрати України, які менш добре зареєстровані. Також немає достовірних даних про кількість резервних танків або артилерії, які Росія виготовила або вилучила з глибоких складів з початку війни.

Нагадаємо, що у червні Україна рушила в контрнаступ, у перші тижні звільнивши 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької області. Однак згодом ЗСУ зіткнулися з добре підготовленою лінією оборони окупантів, в деяких випадках – відсутністю паритету в озброєнні та ефективної підтримки з повітря. 2 липня ЗСУ вдалося знищити польовий склад росіян на Бахмутському напрямку. За словами Олександра Сирського, артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади отримала дані про розташування польового складу з боєкомплектом росіян поблизу селища Ягідне.