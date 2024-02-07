Компанія FILM.UA Group назвала десять найкасовіших українських фільмів. Частка українських фільмів у загальному бокс-офісі склала 14,7%. Отже, якими були ці десять фільмів.

«Мавка. Лісова пісня»

156,1 млн грн

Анімаційний фільм вийшов у прокат 2 березня. Компанії Film.ua та Animagrad розпочали роботу над мультфільмом за мотивами драми Лесі Українки ще у 2015 році. З того часу змінився сценарій, зникли та додались деякі персонажі, змінилась сама Мавка. Незмінним залишися гепі-енд, який автори обіцяли від самого початку.

«Довбуш»

68,5 млн грн

«Довбуш» поєднує у собі романтизм та міфотворчість історичного екшену та спробу залишатись автентичним у жанрі, який таке не дуже передбачає. Події розгортаються у Карпатах на початку XVIII століття. Брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками.

«Люксембург, Люксембург»

34,3 млн грн

Новий фільм Антоніо Лукіча – майже кримінальна історія про двох близнюків з міста Лубни. Брати дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембургу, і вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким же поганим татом, яким вони його пам’ятають? Режисер Антоніо Лукіч вважає, що окремим героєм фільму є слобожанський суржик.

«Велика прогулянка»

18,5 млн грн

В сонячний день дві незнайомі родини вирушили на пікнік. Драгоманови, інтелігентні працівники культури, та Наливайченки, місцеві підприємці, обрали для відпочинку одну й ту саму галявину для посиденьок. Звісно, ніхто не захотів поступитися місцем, тож почалися чвари за затишний куточок на природі. Але на сцені з’являється третя дійова особа – утікач-корупціонер, який на цій галявині заховав гроші. Коли він забирає дітей обох родин, ті об’єднуються, щоб дати відсіч.

«Памфір»

11,4 млн грн, на головному фото

Прем’єра фільму відбулась у «Двотижневику режисерів» на Канському кінофестивалі. Це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому з заробітків. Проблеми у родині змусили його знову взятись за старе. Спойлерити тут не варто, адже сюжет є далеко не останньою складовою у картині.

«Щедрик»

10,8 млн грн

Дія фільму відбувається в Івано-Франківську (тоді Станіславі). Події розпочинаються у 1938 році, напередодні ІІ Світової війни. В будинку живуть три родини: українська, польська та єврейська. Головна героїня, вчителька музики Софія, збереже і чужих дітей, і власну доньку Ярославу, яка вірить, що примирити світ можна мелодією «Щедрика». Згодом і сама Софія пропаде десь у Сибіру.

«Мирний-21»

4 млн доларів

Українська воєнна екшн-драма 2023 року від режисера Ахтема Сеітаблаєва в основі має реальні події 2014 року, коли загін луганських прикордонників, розташований на прикордонному пункті, який став назвою фільму, вступив у бій з російськими військовими, що намагались захопити цю позицію.

«Мій карпатський дідусь»

4 млн грн

Мікеле (Сімоне Коста) живе життям звичайного підлітка в Італії. Його виховує мама. А коли вона гине, він дізнається, що у далеких Карпатах у нього є дідусь. Мікеле змушений вирушати у подорож, щоб виконати останню волю матері. Дід, колишній клоун (Богдан Бенюк), виявляється не надто приємним буркотуном, який не знає жодного слова англійською й не надто втішений онукові. Та й побут у селі Бережниця сильно відрізняється від того, до якого Мікеле звик у Генуї. Тож онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він застряг у Карпатах надовго.

«20 днів у Маріуполі»

2,1 млн грн

«20 днів у Маріуполі» – це режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. Фільм розповідає про перші дні облоги Маріуполя. Фільм номіновано на «Оскар» у категорії «найкращий документальний фільм». Також фільм має дві номінації на премію BAFTA. В Україні фільм став найкасовішим документальним фільмом.

«Пограбування по-українськи»

1.8 млн грн

Дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того, щоб вразити кохану й різко змінити своє життя Алекс вирішує пограбувати банк. Звичайно, пограбування йде не за планом й обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.