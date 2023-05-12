Росія продовжує вести свою агресивну війну. Противник намагається захопити Бахмут, зосереджуючи там свої основні сили. Однак українські військові гідно дають відсіч ворогу. Не припиняють російські окупанти й обстрілювати населені пункти, завдаючи ударів по житлових будинках.

ZAXID.NET підсумовує 443 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби ворог здійснив 36 атак на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківської та Луганської областей. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Невідомі партизани в окупованому Маріуполі Донецької області розбили бюст Леніна, який окупанти встановили на початку 2023 року, повідомила Маріупольська міська рада.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб та компаній, які допомагали Росії контролювати металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок 12 травня становлять 197670 військових (приблизно +750 за попередню добу).

Також було знищено: