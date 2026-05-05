6 травня на Львівщині можливі дощі, гроза та град

Спека у Львові та Львівській області поки не йде на спад, але у середу, 6 травня, у області може буде гроза та град. Синоптики львівського гідрометцентру повідомили детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі, 6 травня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів з південного заходу.

Прогноз для Львівської області: у середу, 6 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, вдень – місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень – пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С тепла, вдень – 22–27°С тепла.

Прогноз для Львова: у середу, 6 травня, температура вночі 9–11°С тепла, вдень 24–26°С тепла. Протягом дня пориви південно-західного вітру 15–20 м/с.

Синоптики також детально розповіли, якою буде погода у Львові та області до 8 травня.