Хутро, яке віз 59-річний мешканець Польщі

Працівники митниці зупинили 59-річного громадянина Польщі, який намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині – Медика» хутра фінських єнотів. Чоловік задекларував вантаж як гуманітарну допомогу. У прес-службі Львівської митниці у вівторок, 5 вересня, розповіли, що хутра були серед особистих речей водія.

«Житель Польщі за кермом вантажівки Mercedes-Benz Actros прибув в пункт пропуску "Шегині – Медика". Під час проходження митного контролю водій задекларував лише особисті речі, а також харчі та засоби гігієни, що переміщувались, як товари гуманітарного призначення. Однак, оглядаючи транспортний засіб, працівники митниці виявили незадекларований товар: 20 шкурок фінського єнота», – йдеться у повідомленні митниці.

Поляка звинуватили у порушені митних правил і недекларуванні товарів. Чоловікові загрожує штрафу в розмірі 30% вартості хутра єнотів. Наразі вартість вантажу встановлюють.