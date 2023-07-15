Президент Литви Гітанас Науседа побоювався, що заява Зеленського про небажання союзників Північноатлантичного Альянсу запрошувати Україну до переговорів щодо членства в НАТО, міг вплинути на підсумкові рішення щодо Києва. Про це він заявив в інтерв'ю LRT.

«Драма була дуже велика, і в якийсь момент у мене справді були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим або поза увагою залишиться надзвичайно важливе для нас і для України», – зізнався Науседа.

Науседа заявив, що союзники НАТО «досягли максимуму» і будь-яка спроба продавити їх «зруйнувала б сам Вільнюський саміт».

«Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися, однак цього не сталося, і тому ми сьогодні говоримо зовсім в іншому тоні. Зрештою, президент Зеленський наступного дня заговорив зовсім по-іншому, як ви бачили. І я дуже вітаю ті рішення, які були ухвалені у Вільнюсі», – наголосив він.

За словами Науседи, союзники після заяви Зеленського відчули розчарування, бо стараються щосили і не заслуговують, щоб їхні дії називали абсурдними. Однак реакція була швидкоплинною, і наступного дня всі заспокоїлися. Президент Литви додав, що розуміє поведінку Володимира Зеленського та емоційне тло, у якому він перебуває.

«Ми не можемо співпереживати становищу людини, яка очолює країну, що захищається від кривавого агресора», – зазначив Науседа.

Нагадаємо, 11 липня перед візитом української делегації на саміт НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський написав твіт, у якому заявив, що країни Альянсу обговорюють формулювання щодо запрошення України до НАТО без участі самої України. Президент назвав дії союзників «абсурдними і безпрецедентними» .