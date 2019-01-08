Президент присвоїв патріарху Філарету звання Героя України

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 20:56491

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Президент присвоїв патріарху Філарету звання Героя України
фото представництво президента
Патріарху Філарету вручили орден Держави

Президент України Петро Порошенко присвоїв Патріарху Філарету звання Героя України. Про це він повідомив у своєму твітер-акаунті.

«Звання Герой України Філарет удостоєний за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ'я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди», ‒ зазначено у відповідному указі.

Нагадаємо, Патріарх Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року до 2018 року. 15 грудня у Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому створили єдину канонічну православну церкву в Україні, в якій об'єднались Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія, який був патріаршим намісником УПЦ КП.

Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Жезл митрополита і Томос про автокефалію Православної Церкви України отримав митрополит Епіфаній. Томос про автокефалію розмістили у Софії Київській, де кожний охочий зможе його побачити в будь-який день з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора.

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував присвоїти Філарету і Макарію звання почесних громадян Львова.

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