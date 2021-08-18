РАГУlive. Випуск за 18 серпня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — 0
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Відеоверсія антихампроекту РАГУlive до вашої уваги просто зараз. Шукайте своїх героїв і додавайте нових. Приєднуйтесь до спільноти на Facebook, якщо ви не з нами. Адже культура нашого суспільства залежить від кожного.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
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