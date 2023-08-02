Російські військові влаштували провокації в Каховці для виявлення жителів, які допомагають ЗСУ. Про це 2 серпня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Повідомляється, що провокації складалися з трьох етапів. Спочатку було поширено дезінформацію про «відведення військ». Потім окупанти вимкнули мобільний зв'язок та інтернет. Також вони вивели на вулиці свій транспорт, щоб нібито підтвердити інформацію про виїзд військ.

Іван Федоров повідомив, що в цей час окупанти випустили на вулиці спецавто з радіопеленгаторами, які мали засікти передачу інформації від місцевих жителів про відведення військ.

«Все хочуть знайти партизанів. Ніяк не зрозуміють, що південь – це Україна. Тож учасників спротиву в кожному населеному пункті більше, ніж окупанти можуть собі уявити. Але їх точно не виявити дешевими провокаціями», – зазначив Іван Федоров. Він також звернувся до жителів окупованих територій із закликом бути обачними та зберегти свої життя.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці російські війська масово виселяють містян з власних помешкань, які розташовані вздовж берега Дніпра. Натомість їхні помешкання займають підрозділи армії РФ. За попередньою інформацією, у Новій Каховці та Каховці росіяни вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет-з’єднання.