Правоохоронці уже затримали трьох іноземців, котрі були причетні до оборудки

Українські та чеські правоохоронці провели спільну спецоперацію, щоб припинити діяльність колцентрів в Україні, які обкрадали громадян Євросоюзу. Про це повідомили 30 вересня в Офісі генпрокурора України.

Слідчі з’ясували, що у 2023 році українець організував мережу концентрів й залучив до неї іноземців, які володіли чеською й іншими мовами. Загалом шахраї ошукали понад 100 громадян Чехії на майже 56 млн грн.

За якою схемою працювали концентри

Представники колцентрів телефонували громадянам Євросоюзу під виглядом працівників банку та повідомляли про злам рахунків. Після цього шахраї пропонували тимчасово переказати кошти на інші нібито безпечні рахунки або ж придбати криптовалюту за вигідним курсом.

«Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці уже затримали трьох іноземців, котрі були причетні до оборудки. Також поліцейські провели обшуки на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей. З концентрів вилучили техніку та гроші у сумі понад 68 тис. доларів

«Трьох затриманих іноземців, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, видано на запит компетентних органів Чеської Республіки у порядку екстрадиції», – додали у повідомленні.

Аферисти в Україні

17 вересня стало відомо, що у Луцьку поліцейські заблокували діяльність новоствореного шахрайського кол-центру. Організатор орендував у місті приміщення й обладнав його необхідною технікою, аби наймані працівники могли виманювати в людей гроші.

Також розповідали, що у Сарненському районі 36-річна місцева жителька перерахувала на банківську картку шахрая 688 тис. грн. Зробила це жінка після того, як їй зателефонував «працівник банку» й попередив про заблокування усіх рахунків.