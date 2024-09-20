У Сарненському районі 36-річна місцева жителька перерахувала на банківську картку шахрая 688 тис. грн. Зробила це жінка після того, як їй зателефонував «працівник банку» й попередив про заблокування усіх рахунків, повідомили 20 вересня у поліції Рівненської області.

За даними слідства, 18 вересня до потерпілої зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. Він повідомив, що усі її картки заблоковані, тож для збереження грошей необхідно переказати усю суму на тимчасову картку й продиктував їй номер.

«36-річна мешканка Сарненського району виконала усі вказівки зловмисника, після чого втратила 688 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) й наразі встановлюють осіб, причетних до злочину. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.