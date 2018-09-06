У Львові суд відпустив під домашній арешт активіста С14, який вдарив ножем поліцейського

20-річному Маркіяну Вербовому загрожує до 5 років ув'язнення

У четвер, 6 вересня, Апеляційний суд Львівської області змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт 20-річному активісту праворадикальної організації С14 Маркіяну Вербовому, який 17 серпня при затриманні завдав ножового поранення поліцейському.

Адвокати підсудного Іван Василишин, Валерія Коломієць та Віктор Мороз оскаржили рішення Галицького районного суду, який 17 серпня обрав Маркіяну Вербовому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 діб.

Захисники наполягали на тому, що обвинувачений скористався своїм правом на самозахист під час неправомірного застосування сили працівниками поліції. Адвокати також наголошували, що поліцейські прибули на місце інциденту в цивільному одязі, без розпізнавальних знаків і не представилися перед затриманням.

Підтримати Вербового прийшло близько сотні активістів праворадикальних організацій (фото ZAXID.NET)

У залі суду був присутній народний депутат Володимир Парасюк, який зголосився взяти Маркіяна Вербового на поруки. Захист Вербового запевняв, що активіст С14 ніяк не впливатиме на хід слідства, а також співпрацюватиме із правоохоронними органами.

Вислухавши сторони захисту та обвинувачення суддівська колегія під головуванням судді Василя Михалюка відправилася у дорадчу кімнату. Після півторагодинної паузи судді повернулися до залу судових засідань.

Суддівська колегія Апеляційного суду Львівської області скасувала рішення суду 1-ї інстанції, однак не задовольнила клопотань адвокатів відпустити їхнього підзахисного на поруки. Суд вирішив змінити Маркіяну Вербовому міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю. Обвинуваченого звільнили з-під варти у залі суду.

Маркіяна Вербового звільнили в залі суду (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що 20-річний активіст праворадикальної організації С14 Маркіян Вербовий завдав ножового поранення 33-річному львівському поліцейському Володимирові Костомасі під час затримання 17 серпня о 4:00 на вул. Ковжуна у Львові. Причиною затримання стало нанесення графіті на стіні будинку.

Проти Маркіяна Вербового висунули обвинувачення за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.