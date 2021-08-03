З проханням про відновлення цієї скульптури до міської ради зверталися і місцеві мешканці, і туристи

Львівські реставратори відновлять кам’яну скульптуру монаха з дитиною, яка розташована біля будинку №20 на вул. Погулянка. Роботи проводять в межах щорічних Днів реставрації і за ними можна буде спостерігати всім охочим.

Про скульптуру, яку вирішили відновити, є мало інформації. Але багато хто звертався в управління охорони історичного середовища з проханням її відреставраувати.

«Її звідкись перенесли і встановили тут вже після побудови будинку. Датується початком XX ст. За останні роки від мешканців надходило багато звернень, щоб відреставрувати скульптуру, адже вона розсипається, має багато втрат. З аналогічним проханням до нас зверталися і екскурсоводи», — розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Реставратор Андрій Федоришин, який працюватиме над її відновленням, розповів, що скульптура має багато втрачених елементів, їх доведеться доповнювати. Реставрація триватиме 10 днів і водночас буде публічним майстер-класом для усіх зацікавлених.

Цьогорічні Дні реставрації присвячені відновленню скульптурних елементів. У Львові мало відповідних фахівців, тому своїх майстрів вчать, як правильно реставрували численні історичні об’єкти. Всі охочі зможуть спостерігати за процесом чи навіть спробувати себе в ролі реставратора скульптурних елементів.

Також у межах Днів реставрації заплановані екскурсії, де можна буде оглянути відреставровані надгробки Личаківського цвинтаря, скульптури львівських левів та експонати музею Пінзеля.