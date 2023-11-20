Вранці у понеділок, 20 листопада, пункт пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні тимчасово не працює. Як повідомила Держприкордонслужба України, проблеми виникли на польській стороні кордону – у Медиці тимчасово відсутнє електропостачання.

«У пункті пропуску «Шегині» тимчасово призупинено пропускні операції. Через відсутність електропостачання в пункті пропуску «Медика» (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною стороною тимчасово призупинено», – повідомили українські прикордонники.

Інформацію про призупинення роботи прикордонники поширили приблизно о 10:15. Наразі не відомо, коли польська сторона усунить проблеми з електропостачанням. Подорожуючих просять наразі не їхати на цей пункт пропуску.

P.S. Приблизно о 11:10 пункт пропуску відновив роботу.