Йдеться про могилу загиблого захисника Віталія Стадника

На Пантеоні Героїв на Микулинецькому цвинтарі в Тернополі встановили перший індивідуальний пам’ятник загиблому військовослужбовцю Віталію Стаднику. Це підтвердила активістка Дарця Веретюк. Суди щодо заборони чи дозволу індивідуальних пам'ятників на військовому уніфікованому кладовищі тривали з 2023 року. Врешті касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду частково задовольнив скаргу двох родин, які планували встановити індивідуальні пам’ятники.

Тернополянка та одна з авторок проєкту міського пантеону Дарця Веретюк зазначила, що монумент у повний зріс – «це символічний памʼятник не лише звʼязкам сімʼї Стадник та їхньому адвокату Оксані Притулі. Це памʼятник також Верховному Суду і міському адмініструванню».

Влітку 2023 року міська рада разом з більшістю родин загиблих бійців вирішила облаштувати пантеон з однаковими пам’ятниками для усіх похованих військових. На це з міського бюджету виділили 14 млн грн. На могилах мали встановити білі хрести з пісковику. З таким рішенням не погодилася родина загиблого Віталія Стадника. Сім’я подала позов до суду.

У жовтні 2023 року Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив задовольнити позов Стадників. Суд також відмовив сім'ї встановлювати індивідуальний пам'ятник і в жовтні 2024 року. Після цього Стадники оскаржили рішення в апеляції, яка у грудні 2024 року скасувала заборону індивідуальних пам'ятників на Пантеоні Героїв у Тернополі. Але вже у січні 2025 року Восьмий апеляційний адмінсуд Львова задовольнив апеляційну скаргу Тернопільської міської ради, яка вимагала скасувати дозвіл на встановлення індивідуальних пам'ятників.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Однак отримавши відмову, у квітні 2025 року родина Стадників подала касаційну скаргу до Верховного суду. У скарзі Стадники посилалися на неправильне застосування судом норм матеріального права і порушення норм процесуального права. У документі також йшлося про те, що сина позивача Віталія Стадника поховали 8 жовтня 2022 року, а міська рада погодила положення про пантеон 16 серпня 2023 року, тобто майже через рік після поховання.

Додамо, що Віталій Стадник до війни був прокурором, старшим радником юстиції. Із початком російського вторгнення в Україну пішов добровольцем на фронт, був матросом Військово-Морських Сил ЗСУ. Він загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року в Херсонській області. У Віталія Стадника залишилося троє дітей та дружина. Його мати Марія Стадник – відома в Тернополі суддя Тернопільського господарського суду, а батько Олег Стадник до 29 листопада 2018 року був суддею Тернопільського апеляційного суду, звідки звільнився за власним бажанням.