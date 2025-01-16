Ковельський міськрайонний суд виніс вирок адміністраторці шести Viber-груп про місця роздачі повісток на Рівненщині та Волині. Оскільки жінка щиро розкаялася, співпрацювала зі слідством і виховує трьох дітей, замість пʼяти років тюрми їй призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 13 січня, із травня до жовтня 2024 року Надія Андрущак адмініструвала шість Viber-груп про місця роздачі повісток на Рівненщині та Волині. Один із найбільших чатів налічував 13 679 підписників, а найменший – 38. За даними слідства, обвинувачена систематично інформувала про роботу співробітників ТЦК в окремих населених пунктах двох областей, чим перешкоджала мобілізації.

Надія Андрущак свою вину визнала й підписала відповідну угоду з прокурором. Суд урахував як помʼякшувальну обставину той факт, що жінка активно сприяла розкриттю злочину, раніше не судима, має позитивну характеристику за місцем проживання, а також виховує трьох неповнолітніх дітей.

Суддя Марина Грідяєва визнала волинянку винною за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), проте звільнила від основного покарання у вигляді пʼяти років увʼязнення й призначила рік умовно. В обвинуваченої також конфіскують телефон Redmi Note 4. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.