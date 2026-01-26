Як би ви написали «щодо»: разом, окремо чи залежно від контексту?

На письмі люди часом можуть припуститися помилки через те, що забули правила, поспішали або були переконані у власній правоті. Як би ви написали «щодо»: разом, окремо чи залежно від контексту? Розберімось разом.

Прийменник «щодо» завжди потрібно писати разом. Це слово вживають, щоб висловити ставлення до чогось або думку стосовно чогось, воно вказує на предмет обговорення, стосується певної теми. «Щодо» можна замінити словом «стосовно».

Однак, коли у реченні вжито сполучник «що» та прийменник «до», то їх пишемо окремо. Щоб краще зрозуміти різницю, наведемо кілька прикладів правильного вживання «щодо» та «що до» у реченнях.

Приклади вживання «щодо» та «що до»:

Інформації щодо шкільних канікул ще немає.

шкільних канікул ще немає. Олег розповів батькам правду щодо своїх намірів вступити до університету.

своїх намірів вступити до університету. Прем’єр заявив, що до України приїдуть європейські партнери.

