Проект передбачає малоповерхові будинки в стилі елегантного мінімалізму

Жити у великому сучасному місті – це мати можливості, вибір і комфортні умови щодня. Тут все є і все під рукою. Проте заради цього часто доводиться погоджуватися на не надто приємні речі – постійний гамір, натовпи, забруднене повітря, залежність від міських служб і часом думки сусідів.

А що, якби існував такий простір, де є всі вигоди міста, проте немає його незручностей? Простір, де є умови для роботи та відпочинку, де є можливість вибору дозвілля для дорослих і дітей, де враховані інтереси й потреби сучасної людини та водночас шумить лиш листя дерев, вода в озері та птахи в лісі.

Якщо сильно хотіти, мрію можна здійснити. Мрія про спокійне заміське життя в сучасній естетиці міста втілюється в житловому комплексі Stone Space від компаній Stone Development і Княжий Development. Комплекс буде розташований біля Лапаївського лісу – усього за 2,5 км від Львова. Тут будуть квартири ергономічного планування з терасами або патіо, власний відкритий басейн, повністю обладнані спортивні й відпочинкові зони, найнеобхідніші магазини і навіть територія для чотирилапих.

Розповідаємо, що житловий комплекс бізнес-класу Stone Space пропонує своїм майбутнім мешканцям.

Для дорослих

Спочатку про те, чого в житловому комплексі Stone Space не буде. Тут не буде кам'яних «свічок»: проект передбачає малоповерхові будинки в стилі елегантного мінімалізму. Не буде в цьому ЖК і машин під вікнами, адже запланований закритий внутрішній простір з озелененням, поділений на різні функціональні зони.

Також тут не буде перебіжки від машини до під'їзду під дощем із пакетами в руках, тому що з підземного паркінгу комплексу до помешкання вас довезе ліфт. З життя мешканців ЖК Stone Space також зникне потреба стояти в міських заторах, щоб провести годину в спортзалі чи басейні або відвезти дитину в розважальний центр.

Натомість цей унікальний житловий комплекс запропонує своїм мешканцям комфорт, безпеку і спокій. На території Stone Space будуть супермаркет, магазини, аптеки, кав'ярні і зоомагазин, щоб забезпечить щоденні потреби мешканців.

Концепція комплексу передбачає, що ніхто сторонній не зможе потрапити на його територію без дозволу. Про безпеку мешканців дбатимуть цілодобова охорона, системи відеоспостереження і пожежної безпеки. Також у комплексі буде повноцінне сучасне укриття із санвузлами, доступом до інтернету та іншими зручностями.

Підземний паркінг ЖК Stone Space буде оснащений відеонаглядом, зарядками для електромобілів, комірками для зберігання, заїздом та ліфтовим доступом із кожної секції.

На закритій території житлового комплексу буде воркспейс із накриттям зі сонячних панелей та краєвидами для відеодзвінків. Відпочити ж можна буде на терасі біля власного озера, в тихій зоні для гамаків чи біля відкритого басейну з підігрівом. У лісі поруч також буде облаштована відпочинкова зона.

Жоден сторонній не зможе потрапити на територію комплексу без дозволу

На території Stone Space будуть супермаркет, магазини та аптеки

Для любителів проводити час активно в комплексі заплановані спортивні майданчики, вуличні тренажери, мультифункціональне поле, де можна грати у футбол, баскетбол чи теніс, бігова доріжка, місця для занять йогою.

Продуманий поділ території комплексу сприятиме налагодженню дружніх стосунків із сусідами, з якими можна буде об'єднуватися в спортивні команди за інтересами, разом займатися хобі чи проводити спільні вечори.

Для дітей

На території житлового комплексу Stone Space передбачений центр дитячого дозвілля – це безпечне середовище для гармонійного розвитку дітей. Наявність такого центру, безпосередньо на території комплексу, вивільняє батькам додаткові години часу і береже нерви, адже діти завжди перебуватимуть під наглядом.

Дитячі майданчики будуть обладнані гірками, батутами та гойдалками

Ігрове містечко ЖК Stone Space унікальне тим, що буде поділене на майданчики для дітей різного віку:

для найменших – 1 – 5 років;

для молодших школярів 6 – 12 років;

для підлітків.

Майданчики будуть обладнані гірками, батутами, гойдалками для активних ігор і розваг та матимуть сучасне м'яке покриття, що гарантує дітям безпеку. Також маленькі мешканці ЖК Stone Space матимуть свій окремий відкритий басейн із підігрівом.

Pet-friendly простір

Часом здається, що міста будуються лише для людей і не враховують, що в них також живуть домашні улюбленці.

У ЖК Stone Space подбали про пухнастих компаньйонів мешканців – тут заплановані окремі зони вигулу, де хвостаті зможуть бігати й розважатися, не створюючи дискомфорт іншим жителям комплексу.

Делегуйте і присвятіть час собі

Щоб дорога до мрії про ваш ідеальний дім не була затьмарена турботами про планування і ремонт, у комплексі можна буде обрати повністю готову для життя квартиру з сучасним ремонтом.

У ЖК Stone Space запроектовані 1 – 4-кімнатні квартири з панорамними вікнами, великими балконами, терасами або власним патіо. Майбутнім мешканцям потрібно лише обрати один дизайн із запропонованого пакету варіантів і згодом без турбот заїхати в готове житло.

Саме на старті ціни за квадратний метр будуть найнижчими

Оскільки ЖК Stone Space – це не просто будинки, а ціла екосистема, він потребує підтримання функціонування для збереження високого рівня комфорту. Цим у комплексі займатиметься управлінська компанія, що забезпечуватиме клінінг, поточне обслуговування мереж, догляд за озелененням і допомогу мешканцям у рутинних справах та багато іншого.

ЖК Stone Space – це ідеальне рішення для тих, хто цінує спокій та життя на природі й водночас хоче мати швидкий доступ до міської інфраструктури та комфорту. Це схоже на втілену мрію, чи не так? Продажі квартир у ЖК Stone Space вже розпочалися, а тому варто задуматись за купівлю помешкання в цьому комплексі. Адже, як наголошує девелопер, саме на старті ціни за квадратний метр будуть найнижчими.