Відповідь вас здивує: чи дійсно потрібно виправляти слово «жарити» на «смажити»
Приготування їжі – це невід’ємна частина нашого життя, як і пошук цікавих рецептів або ж уже готових страв у закладах. Інколи можна почути, що українці вважають слово «смажити» правильним, а «жарити» – помилкою. Чи це справді так?
Редакторка Ольга Васильєва писала, що слово «жарити» є нормативним, як і слово «смажити», тобто обидва слова можна вживати в українській мові. Професор, мовознавець Олександр Пономарів для «ВВС Україна» пояснював, що слова «жарити» і «смажити» є синонімами, але, на його думку, варто віддавати перевагу саме слову «смажити».
Ведуча програми «Правильно українською» на «Радіо Трек» Ольга Багній розповідала у своєму тіктоці: «Смажити чи жарити? Як правильно? Бо дехто думає, що "жарити" це з російської мови, а українською тільки "смажити". Насправді коли йдеться про приготування їжі на вогні із жиром, то можна і смажити, і жарити. І так, і так правильно. І так, і так смачно».
Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
